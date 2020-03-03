13 Сентября 2020
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ДПС, взятка (2015) | Фото: dagestanpost.ru

На Кубани задержали "оборотней в погонах", которые "работали" на посту ГИБДД, а также их покровителей

В Краснодарском каре силовики задержали банду полицейских, которые с 2016 года на посту ДПС "Успенский" за взятки отпускали водителей, совершивших правонарушения.

Фигурантами дела являются командир отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергей Бочкарев, его подчиненные - инспекторы ГИБДД Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртакий Тосунов, Евгений Акимов, сообщили Накануне.RU в СКР.

Также по делу проходят начальник ОЭБиПК районного отдела МВД Михаил Баканов, бывший опер по особо важным делам Роман Гриненко из Армавира и другие лица.

Уже проведено 49 обысков. Скоро в суд будут направлены ходатайства об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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На Кубани задержали "оборотней в погонах", которые "работали" на посту ГИБДД, а также их покровителей

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Теги: Сергей Бочкарев, Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртакий Тосунов, Евгений Акимов, Михаил Баканов, Роман Гриненко, МВД, ДПС, взятка, банда



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