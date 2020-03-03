Банки стали вдвое чаще продавать свежие долги по кредитам коллекторам

Продажа коллекторам долгов по недавно выданным банковским кредитам в 2019 году увеличилась в два раза.

Так, по количеству кредитов показатель вырос с 6,2% до 13,3%, а по объему - с 2% до 7,4%, то есть в 3,7 раза. Об этом говорится в материалах Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Всего в прошлом году российские банки предложили коллекторам 399 млрд рублей просроченных долгов, пишет Regnum.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств. Авторы – депутаты-единороссы Юрий Волков и Сергей Вострецов – указывают, что половина россиян имеет непогашенные кредиты. В 2016 году был принят закон, регулирующий деятельность коллекторов, однако, "за прошедшее время количество жалоб граждан на действия так называемых коллекторов только продолжает расти".