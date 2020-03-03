В Югре обновят поезда, которые возят пассажиров по пригородным направлениям

В Югре обновят вагоны поездов, курсирующих на пригородных направлениях. Об этом губернатор Наталья Комарова договорилась с главой РЖД Олегом Белозёровым по время встречи в Москве, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Среди тем разговора – обновление вагонов на пригородных маршрутах, а также на маршруте Устье-Аха – Екатеринбург.

"В этом году до конца марта будет введен в эксплуатацию новый пассажирский павильон вокзального комплекса в Когалыме, начнётся реконструкция вокзала в Сургуте, завершится проектирование вокзала в Пыть-Яхе. Большой объём работы "РЖД" выполнят на вокзалах по обеспечению антитеррористической защищенности", - отметила губернатор.

Добавим, в рамках соглашения между правительством Югры и "РЖД" в 2019 г. началось поэтапное обновление поездов, курсирующих по пригородным направлениям. Для этого куплено три современных пассажирских вагона. Один из них адаптирован для маломобильных групп. Они курсируют на участке Куть-Ях – Сургут – Ульт-Ягун – Нижневартовск.

Обновление продолжат в 2020-22 г. Запланирована покупка ещё 18 вагонов. 27-31 марта ожидается открытие пассажирского павильона в Когалыме, который возводили два года. Его площадь – 350 квадратов, вместимость – 100 пассажиров, а цена – 120 млн руб.

Существующая маршрутная сеть пригородных поездов Югры включает девять пар поездов. Они перевозят пассажиров по таким основным направлениям, как Ивдель – Алябьево, Ивдель – Верхнекондинская, Тавда – Усть-Аха, Верхнекондинская – Приобье, Верхнекондинская – Агириш, Сургут – Куть-Ях, Сургут – Ульт-Ягун, Ульт-Ягун – Нижневартовск.