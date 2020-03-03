Екатерина Диденко, чей муж погиб из-за сухого льда, ушла от Малахова на Первый канал

Трагедия с гибелью троих человек в московской сауне из-за "эксперимента" с сухим льдом становится скандальным шоу, причем с подачи одной из главных участниц ЧП – блогера Екатерины Диденко, чей муж и друзья погибли.

Накануне – спустя три дня после смерти мужа – Диденко пришла в эфир Первого канала, чтобы поучаствовать в программе "Пусть говорят". Примечательно, что до этого фото с Диденко из студии "Прямого эфира" опубликовал Андрей Малахов, но в его передаче Екатерины все-таки не было. Хейтеры в сети стали писать, что Екатерину "перекупил" Первый канал, предложив за ее откровения большую сумму. Называлась на некоторых форумах и сама сумма – в 1,4 млн руб. Впрочем, это неофициальные и не подтвержденные данные.

Супруг и друзья Диденко погибли после того, как прыгнули в сауне в бассейн, куда перед этим опустили так называемый сухой лед – диоксид углерода. В результате люди получили химические ожоги и отравились углекислым газом.