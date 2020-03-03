13 Сентября 2020
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Происшествия В России Воронежская область
взятка, рубли, конверт, деньги (2014) | Фото:

В Воронеже ректор технического университета попался на получении взяток

В Воронеже ректор местного государственного технического университета стал фигурантом уголовного дела по статьям "Получение взятки" и "Мошенничество".

Следствие считает, что с января 2015 года по январь этого года ректор получил от своего подчиненного взятку в 2 млн руб., которые сотрудник ранее получил как премии, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Воронежской области.

Также в течение последних пяти лет руководство вуза на имя 14 подчиненных сотрудников сделало приказы о их ежемесячном премировании. Сотрудники получали завышенные премии - общая сумма составила 70 млн руб. Позже деньги сотрудники передали руководству вуза.

Сейчас четверо должностных лиц университета задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них мер пресечения.

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В Воронеже ректор технического университета попался на получении взяток

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Теги: Воронеж, Воронежский государственный технический университет, ректор, взятка



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