13 Сентября 2020
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Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Летевшие через Москву в Шанхай китайцы оказались зараженными коронавирусом

Восемь граждан Китая, вернувшиеся из Милана в Шанхай через Москву и Франкфурт-на-Майне, оказались зараженными новым коронавирусом. Об этом сообщило правительство провинции Чжэцзян.

Уточняется, что они летели рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza.

Ранее в провинции Чжэцзян было выявлено 7 новых "завезенных" случаев заражения коронавирусом.

Все семеро подхватили инфекцию от человека, вернувшегося из Италии. Новые случаи зарегистрированы в уезде Цинтянь города Лишуй.

Как пишет Regnum, общее число заразившихся в регионе достигло 1213, включая восемь "импортных".

Накануне сообщалось, что у пассажира, летевшего из Ирана транзитом через московский аэропорт "Шереметьево", обнаружили коронавирус.

Иностранец прибыл 29 февраля в Пекин рейсом авиакомпании "Аэрофлот". Все пассажиры, летевшие с ним в самолете, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу.

Те, кто сидел в самолете в непосредственной близости от больного, пройдут 14-дневный карантин, среди них двое россиян.

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Летевшие через Москву в Шанхай китайцы оказались зараженными коронавирусом

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Теги: москва, шанхай, коронавирус, китайцы



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