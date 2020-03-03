В Прикамье ушел в отставку министр "по закупкам"

В Пермском крае министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Павел Заргарян оставил свой пост по собственному желанию. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

Исполняющим обязанности министра стал его заместитель Алексей Зарубин.

Напомним, министром Заргарян стал с 19 декабря 2019 г. Обязанности исполнял с июня 2019 года, после назначения экс-министра Льва Гершанока заместителем руководителя администрации губернатора.