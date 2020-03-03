13 Сентября 2020
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Данила Козловский (2020) | Фото: instagram.com/danilakozlovsky

У Данилы Козловского и Ольги Зуевой родилась дочь

34-летний актер, режиссер, продюсер и певец Данила Козловский впервые стал отцом. У Козловского и его музы – актрисы Ольги Зуевой (32) – родилась дочь. Судя по всему, роды прошли в США, так что новорожденная девочка станет американской гражданкой.

На своей странице в Instagram каждый из родителей опубликовал фото с ребенком и сделал подписи. Козловский был немногословен: "Моя вселенная. Daddy's time #ябатя". Зуева пишет: "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня".

Ольга Зуева|Фото: instagram.com/_olyazueva

Данила Козловский|Фото: instagram.com/danilakozlovsky

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У Данилы Козловского и Ольги Зуевой родилась дочь

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Теги: данила козловский, ольга зуева, первенец, беременность и роды



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