У Данилы Козловского и Ольги Зуевой родилась дочь

34-летний актер, режиссер, продюсер и певец Данила Козловский впервые стал отцом. У Козловского и его музы – актрисы Ольги Зуевой (32) – родилась дочь. Судя по всему, роды прошли в США, так что новорожденная девочка станет американской гражданкой.

На своей странице в Instagram каждый из родителей опубликовал фото с ребенком и сделал подписи. Козловский был немногословен: "Моя вселенная. Daddy's time #ябатя". Зуева пишет: "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня".