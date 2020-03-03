Пропавший на Эльмаше в Екатеринбурге 9-летний ребенок найден живым

В Екатеринбурге найден пропавший ребенок. С ним все в порядке.

Напомним, разыскивался 9-летний Владислав П. Мальчик пропал в микрорайоне Эльмаш 27 февраля, после чего к розыску подключились полиция и волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", ребенок найден. Он жив.

Известно, что мальчика нашли полицейские. По некоторым данным, он гулял по улице с другом и занимался попрошайничеством.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, свой уход школьник объяснил недостатком внимания. Во время отсутствия в отношении мальчика и им самим противоправных действий совершено не было. С ребенком и его приятелем полицейские провели профилактическую беседу.

Ранее в МВД рассказывали, что хотя Владислав ушел из дома еще 27 февраля, родители обратились в полицию лишь 1 марта.