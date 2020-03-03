13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Владислав П., розыск (2020) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Пропавший на Эльмаше в Екатеринбурге 9-летний ребенок найден живым

В Екатеринбурге найден пропавший ребенок. С ним все в порядке.

Напомним, разыскивался 9-летний Владислав П. Мальчик пропал в микрорайоне Эльмаш 27 февраля, после чего к розыску подключились полиция и волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", ребенок найден. Он жив.

Известно, что мальчика нашли полицейские. По некоторым данным, он гулял по улице с другом и занимался попрошайничеством.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, свой уход школьник объяснил недостатком внимания. Во время отсутствия в отношении мальчика и им самим противоправных действий совершено не было. С ребенком и его приятелем полицейские провели профилактическую беседу.

Ранее в МВД рассказывали, что хотя Владислав ушел из дома еще 27 февраля, родители обратились в полицию лишь 1 марта.

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Пропавший на Эльмаше в Екатеринбурге 9-летний ребенок найден живым

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Теги: ребенок, розыск, полиция, Екатеринбург



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Ранее 02.03.2020 08:16 Мск В Екатеринбурге на Эльмаше исчез 9-летний ребенок

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