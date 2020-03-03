Подростки, задержанные в Саратове, отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные в Саратове по подозрению в подготовке массового убийства в школе, отрицают подготовку к этому преступлению. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

"То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались", - написала она в Facebook.

Омбудсмен подчеркнула, что в школах необходимо искоренить буллинг в любых проявлениях. Со слов родителей, мальчики подвергались давлению со стороны сверстников.

Напомним, дело в отношении юношей 14 и 15 лет было возбуждено по статье "приготовление убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Они были задержаны 26 февраля на заброшенном бомбоубежище, где хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении на школу юноши также планировали использовать самодельные зажигательные смеси. Инструкции по изготовлению школьники нашли в интернете.

Следствие сообщало, что задержанные состояли в различных так называемых "группах смерти".

После задержания школьники во всем сознались. По их словам, они готовили массовое убийство из мести, хотели убить "примерно 40 человек".