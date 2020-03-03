Юристы считают, что Кремль сомневается в легитимности процедуры внесения поправок в Конституцию

Накануне в Госдуму были внесены дополнения к поправкам в Конституцию от имени президента России. Теперь документ почти готов к рассмотрению во втором чтении. Между тем, экспертов напрягает процедура изменения Конституции, предложенная в третьей статье законопроекта.

Описанный в ней порядок заметно отличается от правил, установленных ст. 135–136 действующего основного закона, согласно которым поправки к главам 3–8 принимаются конституционным большинством в Госдуме и Совете Федерации и вступают в силу после их одобрения парламентами не менее чем двух третей субъектов Федерации, пишет газета "Ведомости".

В предложенной Путиным процедуре Дума, Совфед и региональные парламенты тоже присутствуют, но после их одобрения и подписания закона президентом вступит в силу только сама ст. 3, а для ст. 1 (собственно текст поправок в Конституцию) и ст. 2 (процедура общероссийского голосования по поправкам) предусмотрен «особый порядок». На втором этапе Конституционный суд (КС) по запросу президента в течение недели проверит "не вступившие в силу положения закона" об изменении Конституции, а также порядок вступления в силу его ст. 1 на соответствие главам 1, 2 и 9 Основного закона (в них говорится об основах конституционного строя, правах и свободах человека и порядке пересмотра Конституции). Если суд сочтет эти нормы неконституционными, то в силу они не вступают и общероссийское голосование не проводится.

В случае положительного заключения КС ст. 2 вступает в силу, что даст законные основания для проведения плебисцита. И только если большинство его участников одобрит поправки, ст. 1 тоже вступит в силу – со дня опубликования результатов голосования. Завершением третьего этапа станет указ президента об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и с указанием даты их вступления в силу.

Многоступенчатый порядок вступления поправок в силу противоречит действующей Конституции, подчеркивает профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский: "Законодатель может определить только тот порядок, который предписан Конституцией, его менять никак нельзя. Как бы ни была важна воля народа, нельзя нарушать порядок, установленный ст. 135 и 136". "Мы понимаем, что это [общероссийское голосование] просто политическая акция, демонстрация. Но это отступление от порядка, предусмотренного ст. 136", – резюмирует юрист.

Предложенная процедура ничего общего не имеет с той законодательной базой, что существует сегодня, согласна юрист Елена Лукьянова: "Еще не вступившие в силу поправки президент отправляет в КС, но оснований для этого нет, как нет в ст. 125 Конституции и полномочий на это у КС". Видимо, есть сомнения в легитимности поправок, если все это прикрывают КС, полагает эксперт. Кроме того, такая процедура принятия поправок нарушает и закон о порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов, т. е. получается, что "вся конструкция принятия поправок в Конституцию поломана", указывает Лукьянова.