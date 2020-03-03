В Перми завершён приём вариантов текстов гимна города

Окончен приём вариантов текста гимна Перми, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, гимн появится ко дню города в 2020 г. Исполнитель еще не определен, но ранее появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Добавим, что менеджеры певицы опровергают информацию о переговорах.

Первый этап конкурса – приём текстов завершён. В департамент культуры и молодежной политики поступил 191 вариант стихов, сообщает "Ъ-Прикамье". Из них конкурсная комиссия должна отобрать три произведения, которые пройдут в финал.

Добавим, итоги первого этапа подведут к середине марта, к этому времени комиссия выберет три лучших варианта текста. В её состав вошли представители мэрии, общественных организаций, краеведы, независимые специалисты в области культуры и искусства, литературы, истории и музыки.

Участники второго этапа должны создать музыку к выбранным текстам. Это может быть аудиозапись в формате MP3 в инструментальном (фонограмма "минус") или инструментально-голосовом (фонограмма "плюс") исполнениях, либо нотная партитура с указанием автора. Этот этап пройдет с 30 марта по 30 апреля, по его итогам в середине мая выберут три лучших варианта. Гимн Перми определят горожане путем опроса в интернете. Авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб.