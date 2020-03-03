Прокуратура просит два года лишения свободы для срочника, издевавшегося над Рамилем Шамсутдиновым

Прокурор просит два года лишения свободы для срочника Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами. Они проходили службу в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября 2019 г. во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Гособвинитель призвал Читинский военный гарнизонный суд учесть признание вины подсудимого Мухатова и его извинения перед потерпевшими.

Кроме того, следователи не нашли связь между издевательствами Мухатова и стрельбой, которую позже устроил в войсковой части Рамиль Шамсутдинов, передает РИА Новости. В частности, известно, что того он однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время. А других, например, бил кулаком в боксерской перчатке.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой.