Движение "Голос" предлагает сделать подкуп избирателей уголовным преступлением

Движение в защиту прав избирателей "Голос" подготовило поправки к новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), разработанной Минюстом.

Эксперты предлагают существенно повысить штрафы за некоторые виды административных правонарушений выборного законодательства, а другие полностью перевести из категории административных в уголовные, например подкуп избирателей или незаконное получение хотя бы одного бюллетеня.

Как считают в "Голосе", это поможет привлекать к ответственности фальсификаторов, которые в большинстве случаев остаются безнаказанными.

По словам директора по исследованиям фонда ИСЭПИ Александра Пожалова, предложения, связанные с увеличением штрафов, могут быть учтены, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, рабочая группа попросит премьер-министра России отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму.

Как сообщили в Минюсте, проекты законов нуждаются в дальнейшем обсуждении, в том числе с общественными и экспертными организациями.

"В рамках проведения публичных обсуждений в Минюст России поступили замечания и предложения по законопроектам от заинтересованных органов государственной власти и организаций", - рассказали в Минюсте.

В настоящее время продолжают поступать замечания и предложения от россиян в рамках публичного обсуждения законопроектов и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.