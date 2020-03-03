В Госдуме прокомментировали идею о налоге для собак

Решение о введении налога на собак должны принимать сами граждане.

Об этом сообщила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя. "Это должно быть решение граждан данной территории в виде опроса, общественного обсуждения и так далее", — сказала она.

Компенсировать траты на борьбу с бродячими животными и содержание приютов можно в виде инвестиций или налоговых льгот местного уровня, отметила парламентарий, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, Госсобрание Якутии и власти Якутска собираются обсудить возможность введения налога для владельцев собак.

"Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение", - сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева.

По ее словам, отлов, карантин, вакцинация, чипирование и стерилизация одной собаки стоит около 14 тыс. руб.: "Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное".

В федеральном законе о животных, вступившем в силу с января, прописана ответственность государства перед населением, но не прописана ответственность владельцев животных за их содержание и самовыгул, заявила мэр.