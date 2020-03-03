В Госдуме прокомментировали идею о налоге для собак

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Дальневосточный ФО В России
собака, машина (2013) | Фото:

В Госдуме прокомментировали идею о налоге для собак

Решение о введении налога на собак должны принимать сами граждане.

Об этом сообщила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя. "Это должно быть решение граждан данной территории в виде опроса, общественного обсуждения и так далее", — сказала она.

Компенсировать траты на борьбу с бродячими животными и содержание приютов можно в виде инвестиций или налоговых льгот местного уровня, отметила парламентарий, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, Госсобрание Якутии и власти Якутска собираются обсудить возможность введения налога для владельцев собак.

"Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение", - сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева.

По ее словам, отлов, карантин, вакцинация, чипирование и стерилизация одной собаки стоит около 14 тыс. руб.: "Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное".

В федеральном законе о животных, вступившем в силу с января, прописана ответственность государства перед населением, но не прописана ответственность владельцев животных за их содержание и самовыгул, заявила мэр.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме прокомментировали идею о налоге для собак

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: налог, собаки, Якутия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.03.2020 11:02 Мск В Якутии задумались о введении налога для владельцев собак

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети