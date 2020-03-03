13 Сентября 2020
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Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

Российский бюджет "сэкономил" от повышения пенсионного возраста около 21,5 млрд руб. и получил эффект от этого на год раньше, чем предполагалось, следует из данных Национального рейтингового агентства.
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Расчеты построены, исходя из средней величины пенсии (15,5 тыс. руб. в месяц), а также исходя из периода средневзвешенной выплаты (3,5 месяца). По словам экспертов агентства, "эффект" для бюджета в 2020 году за счет повышения пенсионного возраста может составить около 48 млрд руб., пишут "Известия".

Для сравнения, как сообщали СМИ, экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко с подельниками вывел из России 1 трлн руб. Экономист Сергей Глазьев заявлял, что за 30 лет из России вывели 1 трлн долларов.

Как ранее писало Накануне.RU, с начала 2019-го началось повышение пенсионного возраста в России, объявленная президентом и "партией власти" "реформа" растягивается на десять лет. Мораторий на то, чтобы и через десять лет не произошло нового поднятия пенсионного возраста, предлагали ввести депутаты КПРФ, но на днях Госдума "единороссовским" большинством отклонила предложение. Как считают опрошенные Накануне.RU эксперты, это означает, что новое повышение – вопрос, можно сказать, решенный, интересно только, когда это озвучат народу – в 2024 году после президентских выборов, или в 2028, когда текущая "реформа" себя исчерпает?

Экономист, член экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский сообщил, что в России могут поднять пенсионный возраст еще на три года. "В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин", – отмечал он. В Кремле эту информацию опровергли. Впрочем, ранее власти опровергали также данные о готовящемся повышении пенсионного возраста на пять лет.

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Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

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Теги: пенсионный возраст, пенсия



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