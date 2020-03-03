Опрос: каждый третий россиянин боится заразиться коронавирусом

Около трети россиян сообщили, что боятся заразиться коронавирусом.

Как показал опрос "Левада-центра", 33% "определенно" уверены в своей защищенности, а еще 35% опрошенных "скорее не опасаются" нового типа вируса.

Чаще мыть руки стал каждый второй житель России, а реже выходить из дома и встречаться с другими людьми – каждый четвертый россиянин.

Как сообщалось, для того чтобы уничтожить китайский коронавирус, достаточно помыть руки водой с мылом.

При этом медицинские маски не являются достаточной защитой от вируса, сообщил в Берлине глава института гигиены и медицины окружающей среды при клинике Charité Berlin Петра Гастмайер.

В поездке необходимо пользоваться дезинфицирующим средством. По словам медка, антисептик должен находился в каждом приемном покое, потому что там важна скорость и не всегда есть свободные раковины.