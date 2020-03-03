13 Сентября 2020
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Американские власти сняли санкции с российских компаний

Власти США исключили из санкционных списков две российские компании.

По данным американского Минфина, ограничительные меры сняты с зарегистрированного в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт" из Владивостока.

Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Северной Кореи в июне 2017 года. Тогда совет национальной безопасности США составил список мер по исключению КНДР из глобальной финансовой системы, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в конце февраля Минфин США ввел ограничительные меры против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, Турции и России, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.

Они обвиняются в поддержке ракетной программы Ирана. В заявлении нет подробностей о том, какие компании или люди из РФ попали в список.

Известно, что меры включают ограничения на госзакупки США, помощь американского правительства и экспорт.

В список внесены пять компаний Китая и Турции. Китайский гражданин обвиняется в поставках продукции двойного назначения для программы вооружения Пакистана.

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Американские власти сняли санкции с российских компаний

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Теги: США, санкции



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