В Германии рассказали, как убить коронавирус

Для того чтобы уничтожить китайский коронавирус, достаточно помыть руки водой с мылом.

При этом медицинские маски не являются достаточной защитой от вируса, сообщил в Берлине глава института гигиены и медицины окружающей среды при клинике Charité Berlin Петра Гастмайер.

В поездке необходимо пользоваться дезинфицирующим средством. По словам медика, антисептик должен находился в каждом приемном покое, потому что там важна скорость и не всегда есть свободные раковины, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, пока по всему миру из аптек исчезают медицинские маски, эксперты пытаются убедить население в почти полной бесполезности этих средств в случае эпидемии. А пока эпидемии нет – есть смысл сделать акцент на другие методы профилактики, например, банальное мытье рук.

"Маска может предотвратить распространение инфекции, если вы уже заболели, чихаете и кашляете. Но отфильтровать воздух, поступающий в организм здорового человека, обычная медицинская маска не может, нет свидетельств того, что это помогает", - рассказал на пресс-конференции президент Института Роберта Коха (Германия) Лотар Вилер.

В Германии поставщики медицинских товаров и сети аптек, как и в России, сообщают о дефиците масок. Многие авиакомпании стали раздавать маски на борту самолетов, также маска стала самым популярным аксессуаром на Неделе моды в Париже.