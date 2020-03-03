Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут жителей России в связи с празднованием Международного женского дня.

Так как 8 марта выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 9 марта, сообщает РИА "Новости". Таким образом, рабочая неделя начнется 10 марта, и будет короткой — продлится четыре дня вместо пяти.

Следующие длинные выходные будут в мае: с 1 по 5 число в связи с Днем труда и с 9 по 11 по случаю празднования Дня победы в Великой Отечественной войне.

После этого россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня, а также 4 ноября.