13 Сентября 2020
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Общество В России
(2004) | Фото

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут жителей России в связи с празднованием Международного женского дня.

Так как 8 марта выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 9 марта, сообщает РИА "Новости". Таким образом, рабочая неделя начнется 10 марта, и будет короткой — продлится четыре дня вместо пяти.

Следующие длинные выходные будут в мае: с 1 по 5 число в связи с Днем труда и с 9 по 11 по случаю празднования Дня победы в Великой Отечественной войне.

После этого россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня, а также 4 ноября.

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Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

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Теги: 8 марта, праздники



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