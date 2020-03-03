Пассажирам московского метро начинают измерять температуру

Температуру тела будут выборочно измерять у пассажиров Московского метрополитена из-за коронавируса.

Как сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин, также работодателям города рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе. Кроме того, ежедневное измерение температуры детей вводится в детских садах и школах города.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве госпитализированы 24 человека, контактировавшие с пострадавшим, у которого нашли коронавирус.

Напомним, мужчина находится в столичной инфекционной больнице №1 – это некий Давид Б. Как сообщалось, специалисты управления Роспотребнадзора подтвердили, что гражданин РФ с подозрением на коронавирус госпитализирован в Москве. Также стало известно, что пациент продолжает проходить комплекс диагностических мероприятий, точный диагноз станет известен только после получения результатов исследований.