Группа Little Big представит Россию на "Евровидении"

Российская группа Little Big представит страну на музыкальном конкурсе "Евровидение" в текущем году в Нидерландах.

Премьера песни, с которой группа выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни. "Мы постараемся сделать все, что от нас зависит", — сообщил фронтмен Little Big Илья Прусикин, пишет Lenta.ru.

Группа была образована в Санкт-Петербурге. Коллектив дает концерты в России и Европе

В нынешнем году международный песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на "Евровидении" второй раз представлял Сергей Лазарев, он занял третье место.

Ранее стало известно, что российский представитель на "Евровидении-2020" выступит в первом полуфинале конкурса.