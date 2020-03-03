13 Сентября 2020
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Наука и техника В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

На Aurus поступило более 700 предзаказов

Российский проект автомобилей для первых лиц государства на единой платформе Aurus собрал более 700 предварительных заказов.

Aurus - семейство автомобилей представительского и высшего класса, другое название - проект "Кортеж". Государство потратило на проект порядка 12,4 млрд руб. В линейку входит президентский лимузин, которой выставлен на Иннопроме.

Как сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов, 65 из них находятся на преддоговорной стадии. Речь идет о клиентах, которые готовы заключать контракт, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты.

В ОАЭ уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine, который был передан Минпромторгом РФ высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию год назад на выставке Defexpo.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в 2021 году начнутся продажи модели Senat. Мантуров отметил, что коммерческая реализация автомобилей Aurus началась в небольших объемах в 2019 году.

Напомним, авто серии "Кортеж" (торговая марка Aurus) был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии – седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.

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На Aurus поступило более 700 предзаказов

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Теги: Aurus, автомобиль



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Ранее 02.03.2020 08:42 Мск Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в ОАЭ

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