На Aurus поступило более 700 предзаказов
Российский проект автомобилей для первых лиц государства на единой платформе Aurus собрал более 700 предварительных заказов.
Aurus - семейство автомобилей представительского и высшего класса, другое название - проект "Кортеж". Государство потратило на проект порядка 12,4 млрд руб. В линейку входит президентский лимузин, которой выставлен на Иннопроме.
Как сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов, 65 из них находятся на преддоговорной стадии. Речь идет о клиентах, которые готовы заключать контракт, сообщает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты.
В ОАЭ уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine, который был передан Минпромторгом РФ высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию год назад на выставке Defexpo.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в 2021 году начнутся продажи модели Senat. Мантуров отметил, что коммерческая реализация автомобилей Aurus началась в небольших объемах в 2019 году.
Напомним, авто серии "Кортеж" (торговая марка Aurus) был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии – седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.