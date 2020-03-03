В России вакцинировать от коронавируса будут в 2021 году

Вакцину от коронавируса могут начать применять в России в середине 2021 года, сообщили в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России.

На ее создание уйдет около 18 месяцев. Уточняется, что согласно российскому законодательству вакцина должна быть зарегистрирована как лекарство и иметь регистрационное удостоверение. Таким образом, вакцину удастся разработать к середине 2021 года.

Созданная вакцина от коронавируса, как ожидается, будет применяться для людей разных возрастов, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Сбербанк решил взять на себя расходы по разработке вакцины от коронавируса в России.

Как сообщил председатель правления финансового учреждения Герман Греф, банк готов выдать грант для разработки лекарства российским научно-исследовательским центрам. В настоящее время предложение обсуждается с двумя российскими министрами, имена которых он не назвал.

Также Греф сообщил, что предложил кабмину использовать систему распознавания лиц в борьбе с распространением коронавируса.