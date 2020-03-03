Война с чиновниками: работники муниципального спортклуба в ХМАО заявили о продолжающихся увольнениях

В Советском (ХМАО) не утихает война между сотрудниками спортивного комплекса "Ратибор" и городскими властями. Хотя сроки закрытия муниципального учреждения в очередной раз сдвинуты, работники клуба говорят о продолжающихся увольнениях. При этом другие комплексы по-прежнему не готовы к принятию большого числа воспитанников после закрытия "Ратибора".

Как сообщало Накануне.RU, проблемы спорткомплекса начались весной 2019 года, когда администрацией города было принято решение уравнять зарплаты тренеров спортивного комплекса и технического персонала. На недовольство работников администрация никак не отреагировала, что привело к забастовке тренеров. После скандала в стенах спорткомплекса начались увольнения. Так, был уволен активный защитник прав сотрудников "Ратибора" - директор МБУ "Городской центр культуры и спорта" Александр Блинов. В конце 2019 года жители Советского проводили одиночные пикеты из-за планов властей по закрытию спортивного комплекса. На фоне начавшегося конфликта администрация города отказалась проводить ремонтные работы центра, несмотря на многолетнюю и безвозмездную эксплуатацию районного имущества, мотивируя решение аварийным состоянием зала и риском, которому подвержены дети, занимающиеся в нем. Фактически речь зашла о закрытии клуба на неопределенный срок.

Благодаря общественному резонансу выселения под Новый год не случилось, ремонт "Ратибора" был перенесен. Здание планировали вернуть администрации Советского района в марте текущего года, а до этого времени юные спортсмены могли бы посещать родной зал. Однако, как сообщил Накануне.RU заведующий СК "Ратибор" Игорь Пинженин, у руководства комплекса до сих пор нет на руках никаких соответствующих документов. И нет данных, обещанных администрацией города, о местах, соответствующих требованиям, необходимым для принятия в свои стены большого количества воспитанников спорткомплекса.

Заместитель главы Советского по социальным вопросам Лариса Богданова ранее сообщала Накануне.RU о переносе в январе этого года только одной секции - по шахматам (на Калинина, 21). Остальные тренеры, по ее словам, должны будут находиться в здании спортивного комплекса вплоть до 29 февраля 2020 г. и только с 1 марта перейти в другие комплексы. Игорь Пинженин сообщил о том, что "Ратибор" ждет соответствующих документов в первых числах марта.

В проблему выселения "ратиборцев" вмешался заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по социальной политике Юрий Южаков. Он согласовал публичное решение главы города Александра Жукова и главы района Игоря Набатова, согласно которому, сотрудники и воспитанники спорткомплекса останутся в здании до 31 мая текущего года.

Несмотря на это, тренеры уже сами начинают покидать стены родного "Ратибора", дабы быть подальше от "бойни". По словам Игоря Пинжакова, на январь этого года за свои права боролись последние (после волны сокращений) 14 тренеров. На сегодня один перевелся в другой спорткмоплекс, еще один забрал с собой своих воспитанников.

"У нас есть официальное письмо от руководителей структурных подразделений о том, что заведующими спорткомплексов, куда нас хотят переместить, проведено обследование, по результатам которого заключено, что размещать детей и сотрудников некуда, - рассказывает заведующий СК "Ратибор". - Один из самых больших залов в городе хотят разместить в два маленьких: СК "Дорожник" и СК "Кедр", которые по объему и площади не только меньше, но и до нас уже забиты своими людьми".

Более того, в информационном письме на имя уже бывшего директора МБУ "Городской центр культуры и спорта" Александра Блинова были указаны и другие причины невозможности размещения в стенах двух спортивных залов "ратиборцев": отсутствие системы вентиляции, нарушение пожарной безопасности, отсутствие доступной среды для маломобильных групп населения (пандусы, душевые, туалеты) и многие другие, включающие в себя необходимость перепланировки и ремонта залов, в том числе и капитального.

В итоге, в случае передачи СК "Ратибор" собственнику здания – администрации Совестсого района, без места проведения тренировочного процесса останутся 6 тренеров и 199 человек, посещающих секции, а размещение такого количества занимающихся из зала в другие, меньшие по площади спортивные комплексы, приведет к нарушению всех санитарных норм пожарной и антитеррористической безопасности.