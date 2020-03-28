Пострадавшего при взрыве в Магнитогорске ребенка санавиацией отправят в Челябинск

1,5-летнего мальчика, который пострадал при взрыве газового баллона в доме №19 на улице Доменщиков в Магнитогорске, на вертолете санавиации отправят на лечение в Челябинск.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, ребенка готовят к транспортировке - вертолет уже вылетел.

Напомним, ЧП произошло 26 марта. По предварительной информации, из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь перекинулся и на другие этажи. В результате инцидента погибли женщина и подросток, еще один ребенок госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.