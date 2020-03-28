08 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Молодая жительница Кургана, вернувшись из Таиланда, нарушила режим самоизоляции и отправилась в фитнес-клуб

В Кургане полицейские выписали штраф 21-летней девушке, которая нарушила режим самоизоляции.

23 марта она вернулась из Тайланда, в тюменском аэропорту с ней провели беседу и сообщили о двухнедельной самоизоляции - в течении 14 дней девушка, как и другие граждане вернувшиеся из заграничных поездок, должна была оставаться дома, так как она может являться носителем коронавируса.

Однако девушка решила, что самоизоляция - это не ее, и отправилась в фитнес-клуб, где ее и нашли сотрудники полиции.

"В отношении нарушительницы составлен административный протокол в соответствии с части 1 статьи 19.4 КоАП РФ "неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Полиция просит граждан сообщать о подобных недобросовестных людях, которые не соблюдают режим самоизоляции.

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Молодая жительница Кургана, вернувшись из Таиланда, нарушила режим самоизоляции и отправилась в фитнес-клуб

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Теги: Курган, самоизоляция, девушка, коронавирус, полиция



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