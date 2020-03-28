Тысячи украинских мигрантов застряли на границе с Польшей

Тысячи украинских мигрантов торопятся вернуться на родину из Польши, где они работали - сейчас на границе выстроились огромные очереди, люди пытаются вернуться домой.

В нейтральной зоне пунктов пропуска через границу украинцы ждут автобусов, которые отвезут их к родным.

Как пишет РИА "Новости", люди - без масок, масочный режим не соблюдают и сами таможенники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за эпидемии коронавируса в мире закрываются границы со всеми странами.