Тысячи украинских мигрантов застряли на границе с Польшей
Тысячи украинских мигрантов торопятся вернуться на родину из Польши, где они работали - сейчас на границе выстроились огромные очереди, люди пытаются вернуться домой.
В нейтральной зоне пунктов пропуска через границу украинцы ждут автобусов, которые отвезут их к родным.
Как пишет РИА "Новости", люди - без масок, масочный режим не соблюдают и сами таможенники.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за эпидемии коронавируса в мире закрываются границы со всеми странами.