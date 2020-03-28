Полиция Челябинской области запустила челлендж #Будьответственнымостаньсядома

Полицейские Челябинской области пройдут по домам пожилых южноуральцев и будут вести с ними профилактические беседы о коронавирусе и необходимости оставаться дома и не выходить на улицу.

МВД назвали свою акцию #Будьответственнымостаньсядома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"В рамках мероприятий участковые уполномоченные полиции проводят активную работу в жилом секторе с гражданами пожилого возраста, призывая оставаться дома в целях соблюдения карантинных мер и сохранения своего здоровья. До них доводится информация о минимизации контактов с окружающими", - отметили в ведомстве.