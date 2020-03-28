08 Октября 2020
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Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В оренбургской больнице умер пациент с коронавирусом

В Оренбургской области умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус.

Как пишет Mash, мужчина скончался 28 марта. Он родом из Бузулука, заразился коронавирусом во время путешествия с семьей по Европе. Когда он прибыл на родину, то самоизолироваться не стал.

Позже у мужчины появились признаки коронавируса и его отправили в больницу. В Минздраве региона сообщили, что точную причину смерти можно будет установить только после вскрытия, так как мужчина болел хроническими заболеваниями.

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В оренбургской больнице умер пациент с коронавирусом

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Теги: Бузулук, пневмония, мужчина, смерть, гибель, Оренбург



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