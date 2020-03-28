Родителей в России просят ограничить контакты детей и держать их дома

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал некоторые рекомендации для родителей - там говорится об ограничительных мерах в отношении детей.

Ведомство, в частности, просит граждан не выпускать детей на улицу и вообще ограничить контакты несовершеннолетних с другими людьми. Также нужно уделять внимание дезинфекции квартиры или дома, а также предметов в нем.

"Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении ведомства.