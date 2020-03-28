Российский Минздрав расширил схемы лекарственной терапии коронавируса

Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса, изменив раздел, в котором была прописана лабораторная диагностика.

Отмечается, что ведомство в четвертый раз меняет редакцию рекомендаций.

Обновлен и список препаратов, рекомендованных к использованию в комбинации. Это лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

В Минздраве отметили, что российские медики находятся в постоянном взаимодействии с зарубежными коллегами и получают информацию о наиболее эффективных практиках лечения и профилактики коронавируса.