Французско-африканское издание Corbeau News сочинило новый вброс о ЧВК «Вагнер»

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
чвк вагнер, наемники, арфика (2020) | Фото: vsepodrobnosti.ru

Французско-африканское издание Corbeau News сочинило новый вброс о ЧВК «Вагнер»

В минувшую среду, 25 марта, центральноафриканское издание Corbeau News опубликовало статью с заявлением о ЧВК «Вагнер». В материале говорилось о том, что ЧВК якобы могут быть причастны к насилию, доказательств, впрочем, Corbeau News не предоставило.

Данное издание, входящее в сеть французских СМИ в Африке, ранее уже выпускало материалы о ЧВК «Вагнер». Так, оно сообщило, что представители частной военной компании самостоятельно рыбачат (!), чтобы сэкономить и не платить деньги местным рыболовам. Для начала, следует понимать, что водоемы ЦАР загрязнены, в них кишат паразиты, рыбу из этих рек и озер нельзя употреблять даже после приготовления. Пожарите вы её, сварите или запечете – она непригодна в любом случае.

Также не стоит забывать, что предполагаемое присутствие ЧВК «Вагнер» в республике было неоднократно опровергнуто как Министерством иностранных дел России, так и российскими инструкторами, которые легально обучают местных силовиков в соответствии с мандатом ООН.

Не лишним будет упомянуть, что Corbeau News задействуется французскими спецслужбами. Данное СМИ участвовало в схеме олигарха Михаила Ходорковского, приведшей к трагической гибели российских журналистов в ЦАР в 2018 году. Издание публиковало лживые материалы, в которых указывало географические точки, где корреспондентов поджидали боевики.

Федеральное агентство новостей раскрыло связи африканского СМИ как с госструктурами Франции, так и с самим Ходорковским.

Издание Corbeau News справедливо будет назвать «сливным бачком», так как оно предпочитает транслировать исключительные вбросы, начиненные пропагандистскими штампами.

Между тем, в насилии над совершеннолетними в ЦАР были замечены миротворцы ООН из MINUSCA, а также французские солдаты, принимавшие участие в операции «Сангарис».

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Французско-африканское издание Corbeau News сочинило новый вброс о ЧВК «Вагнер»

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чвк вагнер, цар, мид россии, Corbeau News, ходорковский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети