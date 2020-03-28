Французско-африканское издание Corbeau News сочинило новый вброс о ЧВК «Вагнер»

В минувшую среду, 25 марта, центральноафриканское издание Corbeau News опубликовало статью с заявлением о ЧВК «Вагнер». В материале говорилось о том, что ЧВК якобы могут быть причастны к насилию, доказательств, впрочем, Corbeau News не предоставило.

Данное издание, входящее в сеть французских СМИ в Африке, ранее уже выпускало материалы о ЧВК «Вагнер». Так, оно сообщило, что представители частной военной компании самостоятельно рыбачат (!), чтобы сэкономить и не платить деньги местным рыболовам. Для начала, следует понимать, что водоемы ЦАР загрязнены, в них кишат паразиты, рыбу из этих рек и озер нельзя употреблять даже после приготовления. Пожарите вы её, сварите или запечете – она непригодна в любом случае.

Также не стоит забывать, что предполагаемое присутствие ЧВК «Вагнер» в республике было неоднократно опровергнуто как Министерством иностранных дел России, так и российскими инструкторами, которые легально обучают местных силовиков в соответствии с мандатом ООН.

Не лишним будет упомянуть, что Corbeau News задействуется французскими спецслужбами. Данное СМИ участвовало в схеме олигарха Михаила Ходорковского, приведшей к трагической гибели российских журналистов в ЦАР в 2018 году. Издание публиковало лживые материалы, в которых указывало географические точки, где корреспондентов поджидали боевики.

Федеральное агентство новостей раскрыло связи африканского СМИ как с госструктурами Франции, так и с самим Ходорковским.

Издание Corbeau News справедливо будет назвать «сливным бачком», так как оно предпочитает транслировать исключительные вбросы, начиненные пропагандистскими штампами.

Между тем, в насилии над совершеннолетними в ЦАР были замечены миротворцы ООН из MINUSCA, а также французские солдаты, принимавшие участие в операции «Сангарис».