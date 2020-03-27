08 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
игошин, нижневартовск (2020) | Фото:ugra-tv.ru

Директора департамента образования Нижневартовска уволят за отдых в Таиланде во время пандемии коронавируса

Директора департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонда Игошина уволят за нарушение рекомендаций воздержаться от зарубежных поездок в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Выяснилось, что чиновник провел отпуск в Таиланде. Из Нижневартовска в другую страну он вылетел 18 марта.

"В связи с тем, что он нарушил рекомендации, указания, мной принято решение об увольнении его с должности, которое будет произведено после его выхода с больничного", - цитирует издание главу Нижневартовска Василия Тихонова.

О своем решении он сообщил губернатору Югры Наталье Комаровой на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В Югре в настоящее время зафиксировано четыре случая коронавирусной инфекции. Состояние у двух заболевших коронавирусной инфекцией удовлетворительное. У тех, чьи анализы подтвердились 26 марта, состояние средней тяжести. У всех – положительная динамика, угрозы для их жизней нет

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Директора департамента образования Нижневартовска уволят за отдых в Таиланде во время пандемии коронавируса

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Теги: коронавирус, отпуск, Эдмонд Игошин, директор департамента образования, увольнение, Василий Тихонов



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