В Кремле наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Предварительное голосование по поправкам в Конституцию может состояться либо 27 мая, либо 3 июня, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Обе даты являются приблизительными, поскольку нет ясности, какой будет ситуация с коронавирусом в стране. Обе даты приходятся на среду, как и 22 апреля, на которое было назначено голосование до этого.

"В Кремле по-прежнему придерживаются концепции о проведении плебисцита в середине недели", - сообщил изданию источник.

Конец мая-начало июня — это оптимальное время для голосования, поскольку позже люди начнут уходить в отпуска и разъезжаться по дачам, обеспечить приличную явку станет намного сложнее.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования по Конституции РФ на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.