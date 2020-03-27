08 Октября 2020
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Конституция РФ (2020) | Фото: Госдума РФ

В Кремле наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Предварительное голосование по поправкам в Конституцию может состояться либо 27 мая, либо 3 июня, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Обе даты являются приблизительными, поскольку нет ясности, какой будет ситуация с коронавирусом в стране. Обе даты приходятся на среду, как и 22 апреля, на которое было назначено голосование до этого.

"В Кремле по-прежнему придерживаются концепции о проведении плебисцита в середине недели", - сообщил изданию источник.

Конец мая-начало июня — это оптимальное время для голосования, поскольку позже люди начнут уходить в отпуска и разъезжаться по дачам, обеспечить приличную явку станет намного сложнее.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования по Конституции РФ на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

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В Кремле наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: Конституция, голосование, поправки



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