В Москве от коронавируса скончался четвертый пациент

В Москве от коронавируса скончался четвертый человек - 56-летняя женщина, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Москвы.

Сообщается, что женщина перенесла онкологическое заболевание и у нее отсутствовало одно легкое. В больнице у пациентки была подтверждена левосторонняя пневмония.

"Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", говорится в сообщении.

В оперштабе в очередной раз напомнили о необходимости самоизоляции лицам с хроническими заболеваниями.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции лицам, имеющим хронические заболевания.

Напомним, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России перевалило за тысячу и составило 1036 человек. За сутки прибавилось 196 случаев,