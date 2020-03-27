07 Октября 2020
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В Москве от коронавируса скончался четвертый пациент

В Москве от коронавируса скончался четвертый человек - 56-летняя женщина, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Москвы.

Сообщается, что женщина перенесла онкологическое заболевание и у нее отсутствовало одно легкое. В больнице у пациентки была подтверждена левосторонняя пневмония.

"Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", говорится в сообщении.

В оперштабе в очередной раз напомнили о необходимости самоизоляции лицам с хроническими заболеваниями.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции лицам, имеющим хронические заболевания.

Напомним, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России перевалило за тысячу и составило 1036 человек. За сутки прибавилось 196 случаев,

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В Москве от коронавируса скончался четвертый пациент

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Теги: коронавирус, пневмония, смерть, пандемия, covid-19



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