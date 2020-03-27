Результаты обследования на коронавирус у всех 20 вахтовиков с Бованенковского месторождения отрицательные

Результаты обследования на коронавирус у всех 20 вахтовиков, госпитализированных с Бованенковского месторождения в Надымскую ЦРБ, отрицательные, сообщили Накануне.RU в региональном штабе по противодействию коронавирусу.

По информации "Газпром добыча Надым", "контакт произошел 16 марта при перелете рейсом Москва — Екатеринбург, у одного из пассажиров которого позднее был диагностирован коронавирус. 17 марта чартерным рейсом Екатеринбург — Бованенково вахтовики прибыли на месторождение".

Информация о контактных была незамедлительно передана в территориальное подразделение Роспотребнадзора. Все 20 человек были изолированы. Сообщалось, что режим изоляции сохранится до 30 марта включительно.

Напомним также, что из-за угрозы распространения коронавируса на Ямале прекращена смена вахтовиков Бованенковского месторождения.

Бованенковское - крупнейшее газовое месторождение на полуострове Ямал. Расположено в 40 км от побережья Карского моря в нижнем течении рек Се-Яха, Мордыяха и Надуй-Яха. Близ месторождения находится поселок Бованенково. Проектная мощность месторождения — до 140 млрд "кубов" газа/год.