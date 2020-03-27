07 Октября 2020
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гонки машина улица (2010) | Фото:speed-fire.ru

Blablacar приостанавливает работу на территории России из-за коронавируса

Сервис для междугородних поездок Blablacar в ночь с 29 на 30 марта приостанавливает работу платформы на территории России из-за коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Отметим, что в настоящий момент услугами сервиса пользуются порядка 25 млн россиян.

"В связи с тем, что пока не удается взять ситуацию под полный контроль и Правительство принимает все более жесткие меры по сдерживанию пандемии, BlaBlaCar предпринимает этот упреждающий шаг в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что считают это правильным шагом и призывают граждан остаться дома ради собственной безопасности.

Напомним, согласно официальным данным, в России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Из общего числа инфицированных 20% являются контактными, они заразились на территории России, остальные случаи завозные. Коронавирусная инфекция в стране распространяется спокойными темпами, взрывного роста нет. Из 15 тыс. контактировавших с больными коронавирусом под наблюдением остаются 10 тыс., остальные - абсолютно здоровы.

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Blablacar приостанавливает работу на территории России из-за коронавируса

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Теги: Blablacar, коронавирус, останьтесь дома



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