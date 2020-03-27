Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области Олег Рожков

В Кургане задержан уже бывший начальник ГУ МЧС России по Зауралью Олег Рожков.

Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что в мае 2017 года в рамках гособоронзаказа между МЧС РФ и ЗАО НПО "Курганский завод СпецТехники" был заключен госконтракт на поставку робототехнического оборудования для нужд спасательного ведомства.

Цена контракта составила более 94 млн руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Два года назад Рожков в должности главы комиссии по приемке заказанной продукции при исполнении госконтракта, зная о явных недостатках продукции и невозможности ее принять организовал приемку этих средств и составил поддельные акты о соответствии их техническим условиям к госконтракту.

Эти акты Рожков подписал лично и предоставил для оплаты в МЧС. На основании этих бумаг МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из управления ФСБ России по Курганской области.

Мотивы устанавливаются, скоро будет решен вопрос об избрании Рожкову меры пресечения в виде заключения под стражу.