ДНР на грани введения ЧП. Жителям запрещено покидать республику

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР ДНР и ЛНР
глава ДНР Денис Пушилин (2019) | Фото:

ДНР на грани введения ЧП. Жителям запрещено покидать республику

На территории ДНР будет введено чрезвычайное положение, как только будут зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в обращении к народу.
Читайте также:

Он подчеркнул, что экономические последствия полной остановки предприятий могут быть необратимыми. Но это придется сделать для спасения жизней. Поэтому главная задача сейчас - не дать распространиться инфекции.

На этом основании жителям ДНР временно запрещен выезд за пределы республики, кроме особых случаев, хотя ранее Россия и разрешила въезд жителям республик Донбасса, даже не вступивших в гражданство РФ. Вероятно, запрет касается тех, у кого нет гражданства РФ. Тем, кто уже стал гражданином РФ, ДНР, скорее всего, все же не может запретить выехать в Россию. Хотя в соцсетях пишут, что не выпускают даже новых граждан России, но без регистрации на территории РФ, т.е. тех, кто получил гражданство в последний год в упрощенном порядке.

Также все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. При возвращении в ДНР на границе въезжающий подписывает соответствующий документ. Вводятся меры ответственности за нарушение этого обязательства.

В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Министерству транспорта поручено осуществлять меры дезинфекции транспортных средств общего пользования.

Рынки и продуктовые магазины продолжат работать в обычном режиме.

С 14 марта в ДНР введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 24 марта ДНР полностью закрыла границу с Украиной. Пока ни одного случая заболевания в республике не выявлено. Всего под наблюдением находятся 589 человек, из них в условиях стационарных отделений – 87 человек, в самоизоляции на дому – 502 человека.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ДНР на грани введения ЧП. Жителям запрещено покидать республику

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДНР, коронавирус, карантин, чрезвычайное положение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети