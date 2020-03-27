ДНР на грани введения ЧП. Жителям запрещено покидать республику

На территории ДНР будет введено чрезвычайное положение, как только будут зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в обращении к народу.

Он подчеркнул, что экономические последствия полной остановки предприятий могут быть необратимыми. Но это придется сделать для спасения жизней. Поэтому главная задача сейчас - не дать распространиться инфекции.

На этом основании жителям ДНР временно запрещен выезд за пределы республики, кроме особых случаев, хотя ранее Россия и разрешила въезд жителям республик Донбасса, даже не вступивших в гражданство РФ. Вероятно, запрет касается тех, у кого нет гражданства РФ. Тем, кто уже стал гражданином РФ, ДНР, скорее всего, все же не может запретить выехать в Россию. Хотя в соцсетях пишут, что не выпускают даже новых граждан России, но без регистрации на территории РФ, т.е. тех, кто получил гражданство в последний год в упрощенном порядке.

Также все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. При возвращении в ДНР на границе въезжающий подписывает соответствующий документ. Вводятся меры ответственности за нарушение этого обязательства.

В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Министерству транспорта поручено осуществлять меры дезинфекции транспортных средств общего пользования.

Рынки и продуктовые магазины продолжат работать в обычном режиме.

С 14 марта в ДНР введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 24 марта ДНР полностью закрыла границу с Украиной. Пока ни одного случая заболевания в республике не выявлено. Всего под наблюдением находятся 589 человек, из них в условиях стационарных отделений – 87 человек, в самоизоляции на дому – 502 человека.