Игрок "Урала" рассказал, зачем футболисты во время эпидемии жонглируют туалетной бумагой

31-летний защитник екатеринбургского ФК "Урал" Мацей Вилюш поделился мнением о том, почему во время эпидемии коронавируса футболисты стали "нагонять" дома рулонами туалетной бумаги.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU бывший игрок "Ростова" назвал причиной то, что спортсменам просто нечем заняться в своих домах, и они решили привнести позитив.

"Я думаю, что все это от того, что люди сидят дома и не знают, что делать. Они придумали такое упражнение для того, чтобы пошутить. Это хорошие позитивные вещи", - отметил Вилюш.



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