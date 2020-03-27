07 Октября 2020
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Мацей Вилюш (2020) | Фото: Накануне.RU

"У нас пухнут головы от плохих мыслей", - игрок "Урала", на родине которого лютует коронавирус

Польский игрок екатеринбургского ФК "Урал" Мацей Вилюш поделился своими переживаниями насчет эпидемии коронавируса на своей Родине. В ходе интервью с журналистом Накануне.RU защитник отметил, что в вопросах лечения и профилактики вируса нужно слушать только экспертов.

"Сейчас у нас такое время, что каждый из нас может залезть в телефон и увидеть там очень много информации про коронавирус. Раньше такого не было. Сейчас умирает очень много людей из-за этого вируса. Он очень опасен. Я и мои соотечественники, Михал Кухарчик и Рафал Августыняк, смотрим на то, что происходит в Польше, и это для нас сложно. Мы хотели бы сейчас быть в Польше. Для нас это тяжело. На тренировках мы отвлекаемся, но вот после их завершения у нас головы опухают от мыслей по этому поводу. Мы очень переживаем. Мы видим, что коронавирус опасен. Коронавирус – это очень серьезно. Нужно слушать экспертов. Тех, у кого есть знания насчет вопроса, а не актеров и не журналистов", - сказал экс-игрок сборной Польши.

В настоящее время в этой европейской стране зафиксирована уже почти тысяча случаев заражения "азиатской" болезнью, и только за последние сутки - 153 новых случая. 15 марта россиянам был ограничен въезд в Польшу.

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"У нас пухнут головы от плохих мыслей", - игрок "Урала", на родине которого лютует коронавирус

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Теги: Польша, Мацей Вилюш, футбол, коронавирус, ФК Урал



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