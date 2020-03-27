В Магнитогорске жильцам шести подъездов пострадавшего от взрыва газа дома разрешили вернуться домой

АО "Магнитогорский Гипромез" провел обследование шести подъездов пострадавшего от взрыва газа дома. Эти подъезды подключены к системам ЖКХ и жильцам разрешили вернуться в квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Речь идет о жильцах, проживающих в первом, втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом подъездах.

Продолжается проверка шестого и седьмого подъездов.

На текущий момент в пункте временного размещения находятся 16 взрослых и двое детей.

Напомним, ЧП произошло в доме №19 по улице Доменщиков. По предварительной информации, из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь перекинулся и на другие этажи. В результате инцидента погибли женщина и подросток, еще один ребенок госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.