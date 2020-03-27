Екатеринбург не будет закрывать границы из-за коронавируса

В УГИБДД Свердловской области опровергли слухи и закрытии границ города для приезжих.

Ранее в группе социальной сети ВКонтакте "Шадринск.Подслушано" один из подписчиков спросил о перекрытии дорог на столицу Урала. "Кто что слышал про то, что не пускают граждан других регионов в город Екатеринбург?" - написал анонимный пользователь.

Госавтоинспекция региона сообщила, что информация не соответствует действительности.

"Мероприятиями по профилактике распространения инфекции, которые в данный момент проводятся в регионе, не предусмотрено ограничение движения и перекрытие дорог", – говорится в заявлении ведомства.