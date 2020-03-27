Пассажиры чартера, вылетевшего из Перми в Сочи, после взлёта лайнера узнали, что их путёвки аннулированы

В пермский аэропорт "Большое Савино" вернулся самолёт авиакомпании "Россия". У всех пассажиров чартерного рейса аннулировали путёвки, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь аэрогавани Евгений Кузнецов.

Борт вылетел сегодня в 14.54. Во время полёта турагентство аннулировало все путёвки пассажиров. Командир экипажа принял решение вернуться в Пермь.

После посадки лайнера в 15.04 всем его пассажирам предложили обратиться в турагентство за возвратом денег за путёвки.