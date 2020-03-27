07 Октября 2020
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Общество Пермский край
авиакомпания Россия (2015) | Фото:samolety.org

Пассажиры чартера, вылетевшего из Перми в Сочи, после взлёта лайнера узнали, что их путёвки аннулированы

В пермский аэропорт "Большое Савино" вернулся самолёт авиакомпании "Россия". У всех пассажиров чартерного рейса аннулировали путёвки, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь аэрогавани Евгений Кузнецов.

Борт вылетел сегодня в 14.54. Во время полёта турагентство аннулировало все путёвки пассажиров. Командир экипажа принял решение вернуться в Пермь.

После посадки лайнера в 15.04 всем его пассажирам предложили обратиться в турагентство за возвратом денег за путёвки.

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Пассажиры чартера, вылетевшего из Перми в Сочи, после взлёта лайнера узнали, что их путёвки аннулированы

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Теги: Большое Савино, авиакомпания Россия, путёвка, чартерный рейс



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