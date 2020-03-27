Суд продлил арест историка-расчленителя Олега Соколова до 23 сентября

В Санкт-Петербурге скоро начнется рассмотрение громкого дела историка-расчленителя Олега Соколова. Сегодня суд продлил срок ареста Соколову до 23 сентября 2020 года. Первое судебное заседание по существу дела состоится 9 апреля.

Экс-доцента СПбГУ обвиняют по двум статьям: ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот и хранение оружия). Дело рассматривает Октябрьский районный суд города. Сам Соколов пока находится в Москве, куда его отправляли для прохождения психиатрической экспертизы.

Первое заседание суда было посвящено вопросу о продлении Соколову меры пресечения.

Подсудимый и его адвокат попросили закрыть процесс от СМИ, особенно от издания "Фонтанка" (которое присутствовало на заседании по мере пресечения – прим. ред.). "Вижу, насколько извращенно, насколько однобоко подаются факты. Пусть либо все камеры, все СМИ сюда допускаются, либо никто. Считаю, что неэтично присутствие одного СМИ", – заявил Соколов. Защитник Соколова заявил, что в деле могут рассматриваться интимные подробности частной жизни. Потерпевшая сторона настаивает на проведении процесса в открытом режиме, прокуратура согласна с этим предложением, предлагает закрывать от СМИ только некоторые подробности дела. Суд решил рассматривать вопрос по мере пресечения в открытом режиме, вопрос об открытости всего процесса будет решаться позже.

Защита предложила отпустить Соколова под домашний арест в силу его возраста (65 лет), а также возраста его родителей, являющихся "лежачими" инвалидами. Также адвокат указал на необходимость подсудимому дописать книгу мемуаров, распродать свое имущество, содержать двух несовершеннолетних детей. Кроме того, в качестве довода-форс-мажора был приведен коронавирус, мол, в СИЗО Соколов находится в опасности, а он состоит в группе риска по этой инфекции. Сам Соколов сказал, что его отец находится при смерти и точно не доживет до того момента, когда сын выйдет из тюрьмы. "Он меня больше уже не увидит, если я сейчас не смогу с ним находиться", - рассказал историк. Сторона обвинения отметила, что подсудимый многие годы не жил с родителями. Прокурор предложила продлить арест, чтобы обвиняемый не общался со свидетелями, среди которых будут его соседи, родители и другие близкие его люди.

Напомним, по данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину.

По 222-й статье обвинение Соколову было предъявлено в конце февраля 2020 года. В квартире у историка нашли обрез мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. Из этого оружия, по версии следствия, были произведены выстрелы в висок Анастасии Ещенко после того, как она потеряла сознание в результате попытки ее задушить. Причиной смерти девушки, согласно выводам экспертов, стали именно огнестрельные ранения головы.