07 Октября 2020
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беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

Минздрав сообщил о повышенном риске летального исхода для рожениц, больных коронавирусом

В новых методических рекомендациях Минздрава России по лечению и профилактике коронавирусной инфекции говорится о повышенном риске смерти для женщин, которые будут рожать во время заболевания коронавирусной инфекцией. Также опасны в этот период и аборты.

"Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений: утяжеление основного заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интранатальная гибель плода, послеродовые гнойно-септические осложнения. Однако при невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ или при прогрессировании дыхательной недостаточности, развитии альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям в интересах матери и плода показано экстренное абдоминальное родоразрешение", - говорится в рекомендациях.

"В сроке беременности до 20 недель экстренное кесарево сечение можно не проводить, так как беременная матка в этом сроке не влияет на сердечный выброс. В сроке беременности 20-23 недели экстренное кесарево сечение проводится для сохранения жизни матери, но не плода, а в сроке более 24 недель – для спасения жизни матери и плода. В случае развития спонтанной родовой деятельности в разгар заболевания (пневмонии) роды предпочтительно вести через естественные родовые пути под мониторным контролем состояния матери и плода", - отмечается в документе.

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Минздрав сообщил о повышенном риске летального исхода для рожениц, больных коронавирусом

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Теги: коронавирус в россии, covid-19, коронавирус, беременность и коронавирус



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