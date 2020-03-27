07 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Мораторий на проверки и льготное кредитование. На Южном Урале власти поддержат бизнес в условиях пандемии коронавируса

Власти Челябинской области поддержат бизнес в условиях сложившейся ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Губернатор Алексей Текслер утвердил план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития региона - вводится мораторий на проверки малого бизнеса, разрабатывается упрощенная программа краткосрочного льготного кредитования на оборотные средства для микробизнеса, а предпринимателям, которые используют государственное и муниципальное имущество, готовы дать отсрочку на оплату арендных платежей, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе определен перечень видов деятельности, наиболее подверженных падению спроса. Это туристические, гостиничные, социальные услуги, общественное питание, услуги в сфере дополнительного образования, спорта, культуры, развлечения, перевозки грузов, пассажиров и багажа. Это решение не окончательное и по мере необходимости перечень будет дополняться.

"Все рынки, особенно сферы услуг, достаточно тяжело проходят этот период. Понятно, нам нужно реагировать на ситуацию в текущем моменте. Прошу сразу же приступить его к реализации", – подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Власти Челябинской области приняли решение ввести мораторий на проверки малого бизнеса для всех случаев, когда предпринимательская деятельность не несет существенных рисков для жизни и здоровья граждан.

Работодателям будут выданы рекомендации о развитии гибких форм занятости с сохранением размера оплаты труда, а кредитным организациям – об установлении моратория на рост процентных ставок, а также на досрочное истребование кредитов.

Также Алексей Текслер акцентировал внимание на финансовых мерах поддержки. В частности, разрабатываются дополнительные меры господдержки со стороны Фонда развития предпринимательства Челябинской области, в первую очередь для малого и среднего бизнеса, а микробизнесу могут упростить программу краткосрочного льготного кредитования на оборотные средства.

Для малого и среднего бизнеса, который использует государственное и муниципальное имущество, введут отсрочку на оплату арендных платежей.

Кроме того, власти договорились с налоговой инспекцией об урегулировании кредиторской задолженности по налогам и сборам, а также по назначению пени и штрафов перед всеми уровнями бюджетной системы и создания условий для финансового оздоровления субъектов малого предпринимательства, которые попадут под перечень отраслей, наиболее пострадавших в силу снижения спроса.

"У нас приостановлены все проверки. До особого распоряжения. Также нам поступило распоряжение до 1 мая приостановить меры принудительного взыскания средств, в частности, блокировку счетов", – рассказал руководитель управления ФНС по Челябинской области Михаил Бирюк.

Алексей Текслер(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Меры поддержки экономики региона в условиях пандемии коронавируса уже обсудили с предпринимателями и представителями кредитных организаций.

"Задача регионального правительства – обеспечить устойчивое развитие экономики в сложившейся ситуации. Это невозможно без государственной поддержки бизнеса. Комплекс первоочередных мер уже был принят как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако, возможно, этого будет недостаточно. Поэтому главная цель – получить информацию из первых уст, услышать конкретные предложения, которые впоследствии мы сможем реализовать на территории Челябинской области", – подчеркнул Егор Ковальчук.

В частности, на встрече представители малого и микробизнеса выступили за отмену налоговых платежей, а также прямое субсидирование заработной платы в период падения спроса. Туристической отрасли необходимы беззалоговые льготные кредиты, чтобы вернуть деньги за отмененные туры. От президента компании "Бовид" Бориса Видгофа прозвучало предложение освободить на один год организации и ИП от уплаты земельного налога в отношении участков, которые используются под гостиницы, рестораны, кафе и офисные центры.

Впрочем, часть этих предложений уже нашла отражение в озвученных президентом России мерах поддержки для малого и среднего бизнеса. Это отсрочка по всем налогам, за исключением НДС на ближайшие шесть месяцев, а микропредприятиям – еще и отсрочка по выплатам в соцфонды, отсрочка по кредитам на ближайшие шесть месяцев, а предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, получат мораторий от взыскания долгов и штрафов на ближайшие шесть месяцев.

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Мораторий на проверки и льготное кредитование. На Южном Урале власти поддержат бизнес в условиях пандемии коронавируса

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Теги: бизнес, предприниматели, меры поддержки, Алексей Текслер,



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