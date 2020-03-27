В Тюменской области анализы на коронавирус будут готовиться быстрее

В Тюменской области мощность лабораторных возможностей увеличена. Теперь анализы на коронавирус будут готовиться быстрее, сообщили Накануне.RU в региональном департамента здравоохранения.

"Забранные по показаниям биосреды на определение коронавируса направляются в четыре организации: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и в три медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Тюменской области", - говорится в сообщении департамента.

На сегодняшний день на коронавирус проверили 3671 человека, из них более 2,4 тыс. человек в центре гигиены, остальные в медицинских организациях региона.