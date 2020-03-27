"Победа" объявила о приостановке всех рейсов до лета

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает все рейсы с 1 апреля по 31 мая на фоне пандемии коронавируса.

Мера принята в соответствии с постановлением правительства РФ об ограничении авиасообщения, сказала представитель перевозчика.

Как сообщили в пресс-службе компании, пассажирам вернут деньги на счет в личном кабинете. Средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы "Победы", которые возобновятся после снятия ограничений.

Напомним, Правительство поручило Росавиации с полуночи 27 марта прекратить международное авиасообщение (чартерное и регулярное) со всеми иностранными государствами.

Исключение составят рейсы для вывоза россиян домой. Соответствующие списки будет формировать МИД России. Также полеты могут осуществляться по отдельным решениям правительства.

Тем временем в России из-за коронавируса возникают риски банкротств авиакомпаний. Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, причиной этого стали падающие доходы перевозчиков из-за закрытия международных маршрутов. Также давление на отрасль оказывает ослабление курса рубля.